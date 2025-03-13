百萬網紅陽明山「放炮嚇蝙蝠」 陽管處開罰

百萬YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」到陽明山地區坪頂古圳拍片，竟在涵洞內燃放鞭炮驚嚇干擾蝙蝠，影片上傳網路平台，引發輿論批評。（取自「欸你這週要幹嘛」YouTube頻道）

〔記者李文馨／台北報導〕百萬YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」日前於陽明山地區坪頂古圳涵洞內燃放鞭炮驚嚇干擾蝙蝠，並將影片上傳網路平台，引發輿論批評。對此，內政部國家公園署今（13）日表示，此舉嚴重影響野生動物生態與水源，陽明山國家公園管理處（下稱陽管處）將依法開罰3千元，並協同相關單位強化對環境與生態的保護措施。

「欸你這週要幹嘛」11日刊出道歉聲明，並表示已將影片下架，強調團隊作為旅遊內容創作者，應該將「尊重自然與環境保育」放在首位，這次是他們對環境意識不足，導致不適當的行為，他們誠摯道歉。另外，團隊也說，目前已積極與相關管理單位聯繫說明，若有任何罰則與罰鍰，他們將會負全責。

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國家公園署說明，坪頂古圳位於台北市士林區平等里，部分圳路及涵洞位於陽明山國家公園範圍內，燃放鞭炮驚嚇干擾蝙蝠除了涉及違反「野生動物保育法」騷擾野生動物相關規定之外，也違反「國家公園法」第13條第8款及陽明山國家公園區域內禁止事項第4點等規定。

國家公園署表示，陽管處已進行違法行為的調查，針對在國家公園放鞭炮的行為，後續將依違反「國家公園法」處新台幣3000元以下罰鍰，涉及違反其他法令如騷擾野生動物部分，將請「野生動物保育法」主管機關查處。

國家公園署呼籲，生態保育需要所有人的一同努力，民眾進入國家公園亦不得從事各種破壞環境或影響野生動植物保育的活動，以守護我們共同擁有的自然資產。

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