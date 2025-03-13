香港女神天花板！ 65歲鍾楚紅被野生捕獲美翻

日前有粉絲逛街時巧遇鍾楚紅，發長文大爆鍾楚紅私下真實一面，引起大批網友熱議。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕65歲資深港星鍾楚紅曾以電影《男與女》和《秋天的童話》2度獲得亞太影后殊榮，但與已故夫婿朱家鼎結婚後漸漸淡出銀幕息影至今，日前，有網友曬出一張逛街巧遇鍾楚紅同框，發長文大讚鍾楚紅私下真實另一面。

65歲鍾楚紅息影後許久才會曬美照。（香港星島日報）

這名在逛街時巧遇鍾楚紅的粉絲開心留言：「午餐時間逛個街偶遇香港女神天花板！好開心午餐時間想散個步就遇到我心中的港圈大大大女神鍾楚紅；一直覺得她的美是明艷動人、風情萬種又知性優雅的特別存在，除了美貌她的演技也很受肯定，非常難得。」

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鄭秀文（右）與鍾楚紅（左）有很多共同好友。（香港星島日報）

粉絲接著又興奮說：「被譽為東方瑪麗蓮夢露和香港第一美女的性感女神卻又是一生只愛一人的執著人兒，如此的反差讓人憐惜也讓人欽佩，她人超級nice，而且是帥氣瀟灑、隨和幽默的性格，和每一位櫃姐打招呼，櫃姐都開心地喊紅姑紅姑，紅姑說你們忙你們的，不用理我，我先自己逛逛！非常貼地且謙和有禮！我問她可否合影她也爽快答應，還問我是不是在香港工作，代問爸爸媽媽好！」

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「我對她說，請千萬要幸福啊，她說我會的，你也是！香港第一美女」，粉絲大爆鍾楚紅毫無巨星架子，不僅親切與店內每位工作人員寒暄，而且發現被認出後更主動向粉絲表示關心。

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在曝光照片，鍾楚紅當天留著一頭清爽短髮，化上粉嫩妝容佩戴黑色墨鏡及身穿軍綠色外套，即使已年屆六旬，皮膚白裡透紅且透亮有光澤，全身散發優雅仙氣。

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