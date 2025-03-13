金賽綸被逼還債滿頭白髮 生前憔悴模樣曝光

金賽綸生前憔悴模樣曝光。（翻攝自韓網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲已故韓星金賽綸2022年因酒駕肇事，須償還鉅額賠償金，演藝事業和人氣直線下降，當時經紀公司宣布先代為賠償7億韓幣（約1583萬台幣）願意讓金賽綸未來有穩定收入後再慢慢繳還，不料，近日遭爆料她在未成年時與金秀賢交往。

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當時金賽綸被債務壓得喘不過氣來，一度身兼5工作拚命還債，近日網路流傳一張金賽綸生前最後一次露面照片，照片中的她不但有黑眼圈，年僅24歲竟還冒出了滿頭白髮，模樣憔悴令人看了非常不捨。

金秀賢（右）和金賽綸大批親密照被公開，2人交往似成鐵證。（翻攝自YouTube）

金秀賢10日遭南韓自媒體「橫豎研究所」爆料和金賽綸自2015年起曾交往6年，隨著多張親密照「鐵證」曝光，昨又被爆當兵時，曾向當時才高中的金賽綸寫下告白信，內容寫著「我愛你」，衝擊性爆料摧毀男神形象，人氣岌岌可危。

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