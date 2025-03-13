可以去速食店打工！ 他替黃子佼留生路解套

黃子佼2023年捲入MeToo風波，去年更被查出手握大量未成年性剝削影像。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼因購買並持有兒少性影像遭判刑，近日與老婆孟耿如攜女出遊被網友譙翻，電視主持人徐乃麟、曾國城11日受訪談及黃子佼表示：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯。」引發網友不滿、灌爆臉書，徐乃麟隨後親上火線回應，重申並未贊成黃子佼重回演藝圈，強調其妻兒是無辜的，「留一條生路給人走吧！」

對此，網紅「巴毛律師」用一句話替想復出討生活的黃子佼解套，「我不懂為什麼留一口飯給他吃，一定要讓他復出演藝圈，他可以去麥當勞打工啊！」

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不僅「巴毛律師」酸諷黃子佼，財經網美胡采蘋12日也表態：「真的不要再復出了（指黃子佼），雖然你有人身自由，但是只要你出現在女童的旁邊，就會讓人想要上去把小女生帶開，這就是2千多部兒童性偷拍影片的後果。」

胡采蘋同時表示，綜藝大哥們如果覺得這種利用自己的事業地位，去性欺凌想要入行的未成年少年少女都沒有問題的話，不禁讓人懷疑這是不是演藝界的日常。

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