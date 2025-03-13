Andy成全台最快百萬YouTuber！感謝老天「帶來溫暖有愛的你們」

Andy成為全台最快百萬YouTuber。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級」出身的Andy日前控訴前女友家寧及其母親，奪走他苦心經營多年的頻道，引發輿論沸騰，他在今天（13日）凌晨3點成為全台最快百萬YouTuber，Andy對此也感激發聲。

Andy影片曝光後，許多台灣人紛紛力挺他，有錢的抖內贊助他，也有人選擇訂閱他的新頻道為他加油。果然這支影片也助攻Andy，僅以189天成為全台最快達成百萬訂閲的YouTuber，Andy在Threads上發文寫著：「感謝老天，把溫暖有愛的你們帶來我身邊，謝謝。」

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Andy老師發出Threads感謝網友。（翻攝自Threads）

Andy前天發布影片，指稱家寧母親張媽媽持有公司50%股份，他與家寧各持有25%股份，他一個月僅有月薪5.5萬。Andy多次向張媽媽討要財務報表，卻遲遲沒有下落，更扯的是與家寧分手之後，張媽媽竟剝奪他股東的身分，要求他交出25%股份，甚至反控Andy恐嚇，讓Andy徹底心寒，訴諸法律行動。該部影片觀看數目前已超過614萬，且持續增長中。

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