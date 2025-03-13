金秀賢熱戀金賽綸 當兵照滿臉鬍渣水腫大崩壞
《橫豎研究所》爆料金秀賢入伍期間傳送多張「報備照」給金賽綸，盡是滿臉鬍渣、水腫模樣。（翻攝自Youtube）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢大翻車，遭南韓自媒體「橫豎研究所」爆料和已故演員金賽綸曾交往6年，「橫豎研究所」11日直播再曝猛料，直接釋出金秀賢親吻金賽綸照片，昨晚3度大爆料，公開疑似金秀賢當兵時寫給金賽綸的手寫信。
金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光，震撼各界。（翻攝自YouTube）
YouTube《橫豎研究所》昨晚直播先公開金秀賢當兵時寫給金賽綸的親筆情書，句句肉麻訴說著對金賽綸思念與愛意，金秀賢信中以「새로네로（譯為賽綸我綸）」甜喊金賽綸，他更寫下「我愛妳」、「我想妳」等字眼，此外，金秀賢還傳了多張身穿軍服照片給金賽綸。
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照片中，正在服役金秀賢露出潔白牙齒，但鬍渣明顯、雙頰略為發福水腫，嘟嘴疑向金賽綸撒嬌賣萌，引來大批網友吐槽諷刺「這根本認不出來！」、「這是誰？」、「看起來好臭笑死....有一股噁心味」，更有人直酸：「還好沒喜歡過金秀賢。」人設大翻車。
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