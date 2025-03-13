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鳳梨不忍了 直播開撕「摘掉疲老闆面具」

對於財務風暴，疲老闆11日晚間在臉書發長文及4分鐘真心告白影片。（翻攝自疲老闆臉書）對於財務風暴，疲老闆11日晚間在臉書發長文及4分鐘真心告白影片。（翻攝自疲老闆臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕零食電商「疲老闆」在嘉義市區擁有千坪零食大賣場，經營零食銷售8年日前驚傳疑似跑路，3日晚間他開直播認了向民間借貸積欠大筆債務，並發布不自殺聲明，11日晚疲老闆再公開長文及4分鐘真心告白影片，澄清沒欠18位數債務。

疲老闆在最新影片表示，因急於把公司做大，導致資金出現缺口更與民間借貸，讓洞越來越大出現跳票情形，卻在直播口誤說成18位數，他鄭重對外表示：「債務金額大概9位數，不要放大，應該要講8、9位數，太緊張了講成18位數。」

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就在疲老闆爆出財務黑洞，外傳知名網紅鳳梨也是受害者，據《三立新聞網》報導，鳳梨表示將在今（13）晚9點左右，開直播摘下疲老闆假面具。

面對財務缺口，疲老闆在直播表示有心要經營生意，只是沒做好，因而承受極大壓力及輿論風波，他說未來會好好面對粉絲及廠商，請外界高抬貴手給他活路，可以繼續經營生意，並保證不會閃也不會躲，該還的會還，該給的也會給。

 

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