金秀賢被品牌拒續約 又丟1代言曝光

金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光，震撼各界。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢近日被爆與已故女星金賽綸有過一段情，且交往時女方年僅15歲，更被無情追討7億韓幣（約1583萬台幣），針對種種指控，金秀賢所屬經紀公司GOLDMEDALIST強硬否認，不過韓媒《Dispatch》（D社）12日震撼報導，2人交往是公開秘密。

金秀賢目前面臨入行以來最大風暴，有韓媒最新爆料，繼美妝品牌Dinto宣布暫停與金秀賢合作，CJ Foodville旗下烘焙品牌「多樂之日」合作也確定到本月底結束，且決定不再續約，另外，首爾不少商店已陸續撤下有金秀賢肖像廣告海報，影響甚鉅。

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另有韓媒報導，金秀賢目前代言逾10個品牌，包括大型超市、銀行、服飾、家電、餐飲、精品等品牌，本月還接下中國接下某家電品牌代言，但據最新消息顯示，該品牌被網友灌爆要求換代言人，相關人士大膽預言，不久的將來，金秀賢恐面臨上億天價違約金賠償。

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