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Andy頻道飆破百萬訂閱 網一面倒撻伐家寧

Andy在11日開撕前女友、昔日頻道夥伴家寧及家寧的母親。（資料照）Andy在11日開撕前女友、昔日頻道夥伴家寧及家寧的母親。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy在11日開撕前女友、昔日頻道夥伴家寧及家寧母親，列出8大罪狀指控苦心經營10年頻道遭奪走，沒想到，Andy現有頻道訂閱數飆升，至今（13）日凌晨3時左右正式突破百萬大關，僅花189天達成此一成就，成為全台第一人。

而對照家寧，不僅IG遭大批網友粉絲砲轟，同行YTR也不解家寧操作手法，她最新發文底下湧入4.2萬人留言，大多為負面評價，其追蹤人數也自69.3萬掉到64萬。

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據了解，面對群起的輿論撻伐與負評，外傳家寧業配等商業合作恐受影響，面對各方指控，家寧表示事實並非如此。

而Andy也在凌晨發聲感謝大家給予的溫暖，對於頻道一天飆破百萬訂閱，他感謝老天，「把溫暖有愛的你們帶來我身邊。」網友紛紛在貼文底下給予鼓勵。

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