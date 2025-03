前所未有的深入與視角！奧斯卡影帝參與打造史詩紀錄片超多大咖

奧斯卡影帝傑米福克斯監製雙紀錄片《通告大咖》,並現身說法。(翻攝自YouTube)

〔記者許世穎/綜合報導〕由奧斯卡影帝傑米福克斯與喜劇男星凱文哈特攜手監製雙紀錄片《通告大咖》(Number One on the Call Sheet),集結全球最具代表性與影響力的黑人演員,分享自身的職涯旅程與成名之路,帶來前所未有的深入訪談與獨家視角,呈現他們在好萊塢的突破、挑戰與輝煌時刻。不僅向傳奇致敬,更展望新世代演員的無限可能。

該紀錄片共分為兩部作品《通告大咖:黑人男星征服好萊塢》以及《通告大咖:黑人女星征服好萊塢》,將透過不同視角,深入探討黑人演員如何突破困境,成為影壇巨星。在男星篇章中,從巨石強森、麥可B喬丹到威爾史密斯等更多重量級巨星分享他們是如何保持毅力並稱霸全球票房,並走向好萊塢的成功之路。

請繼續往下閱讀...

《通告大咖:黑人男星征服好萊塢》找來重量級巨星分享他們是如何保持毅力並稱霸全球票房,並走向好萊塢的成功之路。(翻攝自YouTube)

而在女星篇章中,則有安琪拉貝瑟、荷莉貝瑞、薇拉戴維斯等多位傑出女性將在紀錄片中講述她們如何以堅定的毅力、展現女性力量並在影壇脫穎而出。這些巨星將大方分享他們的真實故事、挑戰與成就,並談論他們對黑人演員未來的展望。

同時,紀錄片也邀請到業界專家,如第一位黑人選角導演魯本坎農、鬼才導演昆汀塔倫提諾等提供深刻見解,帶領觀眾走進好萊塢黑人演員的真實世界,見證他們所創下的驚人成就。

榮獲艾美獎並獲奧斯卡提名的《黑豹》「瓦干達王太后」安琪拉貝瑟表示:「《通告大咖》表揚了那些在我們之前奮鬥過來的先驅者,展現他們的堅毅、力量與才華,同時激勵了下個世代。能夠向這些傳奇人物致敬,並展現黑人與棕色人種人才的無限可能性,對我而言是一種榮耀。」

《通告大咖:黑人女星征服好萊塢》找來多位傑出女性在紀錄片中講述她們如何以堅定的毅力、展現女性力量並在影壇脫穎而出。(翻攝自YouTube)

執導《通告大咖:黑人男星征服好萊塢》的奧斯卡提名導演雷吉諾赫德林則直言:「《通告大咖》真實見證一群成功人士克服重重障礙,最終實現夢想。無論你身處哪個行業,瞭解他們的心態、堅韌與對成功的獨特定義,都將帶來啟發。我迫不及待想讓全世界看見這部作品。」

《通告大咖:黑人女星征服好萊塢》導演、有色人種進步協會形象獎獲獎導演肖拉林奇補充:「能夠執導這部描繪黑人女演員獨特世代的紀錄片,是一種榮幸。影史上從未有過這樣的集體證言,這讓我決心打造一個超越個人故事總和的願景,致敬並體現她們的個人旅程與真實面貌。我希望觀眾能親身感受到這些傑出女性的直率野心、卓越才華與美麗,並體會她們的敬畏、喜悅、挫折、愛與勝利。最令我驚喜的是,她們的故事超越了名氣,對我們這些普通人有著深刻意義。我衷心希望觀眾能有相同感受。」

《通告大咖》集結黑人影壇傳奇巨星帶來史無前例的真誠對話與未公開的故事,並致敬他們的卓越成就,將於3月28日在Apple TV+ 全球上線。

《通告大咖》預告片:

