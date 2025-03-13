生存危機本能手段！獅子結伴圍攻大象 巨人駝鹿身手意外敏捷

「萬獸之王」獅子具有發達的肌肉，使他們能快速在草原上狩獵。（動物星球提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕動物星球頻道《野地刺客》帶領觀眾見證不同環境中震撼人心的生存較量，在這顆美麗的藍色星球上，孕育著多樣的環境與生態系，從嚴寒的極地、蔥鬱的雨林到無垠的草原，豐富的氣候條件孕育出無數生命，卻也帶來了大自然中激烈的生存競爭。

廣袤的莽原涵蓋全球20%的陸地面積，氣候溫暖，在綿延無限的草原與零星樹木之間，竟居住了高達兩萬種物種，草叢中埋伏著眾多優秀的獵手，而有「萬獸之王」之稱的獅子，是莽原裡最大型的貓科動物，體重可達190公斤。全身發達的肌肉使牠們奔跑時速高達74公里，搭配成群結隊的狩獵策略，即使面對體型大出30倍的大象也能輕易獵殺，展現出維持生態平衡的驚人力量。

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獅群以群體圍攻的策略，於夜間獵殺體型比牠們大30倍的大象。（動物星球提供）

令人驚訝的是，同樣生活在莽原的豺犬以高達80%的狩獵成功率，遠勝獅子與花豹；牠們憑藉驚人的速度、卓越的耐力與嚴密的群體狩獵戰術脫穎而出，鋒利的長牙能迅速撕裂獵物，強大的咬合力甚至足以咬碎骨頭。

在這場殘酷的生存遊戲中，草食動物們除了守護著莽原植被的穩定外，牠們捍衛自我的強韌也不惶多讓。體重近 2 噸的犀牛雖然外表溫馴，受到威脅時卻會異常強悍，憑藉頭上堅硬的尖角，以及靈活的攻守移動，即使是花豹、豺犬等凶猛的獵食者也不敢輕易招惹。

然而，即便擁有足以抵禦花豹攻擊的強壯身軀，牠們的防身武器卻也成為自身瀕臨絕種的原因—人類為取得珍貴的犀牛角而大量非法捕殺，目前全球僅剩約2萬7千隻犀牛。

除了莽原，溫帶森林中四季分明的氣候也具備生物多樣性。外表溫柔高大的駝鹿住在北半球寒冷的地帶，是鹿科中體型最龐大的一員，身長超過180公分，體重可達700公斤，動作卻出人意料的敏捷，奔跑時速可達56公里，使牠們能夠持續穿越雪地、涉水而行；然而隨著全球氣候變遷，駝鹿的棲息環境正逐漸改變，牠們不得不向氣候更為寒冷的北方或更高海拔遷移。

駝鹿是鹿科中體型最龐大的一員，時常與同伴打鬥競爭雌性和領地。（動物星球提供）

歐亞大山貓則居住在西伯利亞森林裡，為了適應季節變化，牠們絲綢般的毛髮會隨四季變換顏色與厚度，以在森林中完美的隱身追蹤獵物並躲避人類。這些靈巧神秘的歐亞大山貓擁有優於人類六倍的視力，使牠們能在夜晚中狩獵野兔、松鼠等小型動物。

地球上富饒物種們以各自與生俱來的本領闖蕩江湖，適應著這個與人類共存、殘酷又壯麗的世界，交織出巧妙的生態平衡。植物、獵物與掠食者環環相扣，缺一不可，這正是人類需要重視生態保育與復育的關鍵所在。

為了生存，動物們各個身懷「絕招」，或埋伏在高草間發動兇猛的突襲，或利用身形優勢靈巧反應，不僅是為了迎戰自然界中的宿敵，更試圖從人類造成的環境迫害中存活下來！動物星球頻道全新一季《野地刺客》將於今（13）日起每星期四晚間8點播出，亦可於Max同步收看，一同見證自然中令人驚嘆的狩獵、生存與逃亡。

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