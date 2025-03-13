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家寧跳舞自勉「愛自己」！謝和弦現身開嗆「叫妳媽出來跳」

謝和弦（左）也相當關心遭控訴的「眾量級CROWD」家寧。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）謝和弦（左）也相當關心遭控訴的「眾量級CROWD」家寧。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy近日釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及其母親，同時列出8大罪狀指控苦心經營10年的頻道遭奪走，許多YouTuber、網紅也紛紛現身留言區聲援「贊助律師費」，就連謝和弦也看不下去公開怒嗆家寧及家寧母親。

Andy於11日釋出影片列出8項罪狀指控家寧及其母親，包含10年間每月僅領固定薪資、無法查公司帳目、無發登入眾量級社群帳號、股權分配不公、遭革除董事一職、被告知僅是借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後立刻遭斷金援，10年來的心血全付諸流水讓他感慨萬千，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

隨著Andy血淚指控公諸於世，許多網紅、YouTuber、國內外觀眾皆紛紛現身留言區力挺聲援「幫補血」、「贊助律師費」，一天下來的抖內金額更是突破百萬元；反觀，家寧的社群媒體同時也湧進大量聲浪，不過幾乎全是譴責及批評。

家寧在生日當天釋出跳舞的影片自勉，謝和弦（紅框處）現身留言區怒嗆。（翻攝自臉書）家寧在生日當天釋出跳舞的影片自勉，謝和弦（紅框處）現身留言區怒嗆。（翻攝自臉書）

其中，家寧最新的臉書貼文為9日生日當天釋出的舞蹈影片，並以正能量口吻自勉「過去一年，經歷了許多改變。曾經的我，懷疑過自己、否定過自己，但在一次次跌倒與站起來之間，學會了擁抱自己，現在則是愛上自己。」沒想到，謝和弦也現身留言處狠嗆「叫你媽出來跳哈們！」許多網友也紛紛附和狂刷一排「哈們」。

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