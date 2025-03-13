庸俗救星被詛咒？團員慟別岳父 經紀人還簽下放棄急救同意書

〔記者陽昕翰／台北報導〕「庸俗救星」將推出新專輯《Little Battle》，每一首歌都源自團員們的親身經歷，在製作期間，團員經歷親人、朋友、寵物的離世與病痛，使這張專輯承載了更多對生命的思索。

庸俗救星推出新專輯，承載了對生命的思索。（庸俗救星提供）

貝斯手羅晧宇回憶，在浮現祭演出隔日，他正騎車前往錄音室，途中接到岳父呼吸心跳停止的消息，隨即折返載著妻子趕往醫院送別岳父。

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而在某個錄音室的深夜，他們在錄製新歌《有效期限》，經紀人忽然傳來訊息，分享她剛簽下癌末父親的放棄急救同意書，內心的煎熬無以言表。

當時大家讀完訊息，整個房間陷入沉默，羅晧宇談到：「原以為面對死亡會隨年紀增長變得豁達，但事實並非如此。真正的我，還是很難過。」

主唱家耘則談到：「我們開玩笑地說這是張被詛咒的專輯？」或許因為團隊中很多人是基督徒，他們對死亡的看法多了幾分坦然與釋懷，認為死亡不只是終結，而是一種祝禱，一種前往天上之家的歸宿。

「庸俗救星」推出新專輯，也將啟動北中南巡演，共邀請三組樂團好友助陣，包括4月19日台北場的「恐龍的皮」、4月26日高雄場的「南西肯恩」以及5月3日台中場的「hue」。

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