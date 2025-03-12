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娛樂 最新消息

福夢樂團灌兩千人心靈雞湯！辮子鼓手一覺醒來「靈魂出竅」

福夢樂團演唱會上，歌迷舉起不同時期毛巾表達支持。（形上娛樂提供）福夢樂團演唱會上，歌迷舉起不同時期毛巾表達支持。（形上娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕入圍過金音獎的福夢樂團，最近首次登上Legacy TERA舉辦《苦難裡的祝福》專輯發片場演唱會，全場近2千鐵粉和他們共度開心的搖滾之夜。

福夢樂團開唱，主唱李浩瑋（右）希望歌迷玩得開心。（形上娛樂提供）福夢樂團開唱，主唱李浩瑋（右）希望歌迷玩得開心。（形上娛樂提供）

主唱李浩瑋對熱情歌迷說：「我希望我們都比3年前玩得更開心、更爽、更不留遺憾！」演唱到《自由靈魂》時，他還帶領全場一起比出代表自由靈魂的手勢。

鼓手王晧（右）和主唱李浩瑋在台上開心互動。（形上娛樂提供）鼓手王晧（右）和主唱李浩瑋在台上開心互動。（形上娛樂提供）

綁著辮子的鼓手王晧不忘和歌迷分享「心靈雞湯」，他談到：「我們常常擔心別人的眼光，怕表現得太突出、怕說錯話、怕偏離大家認定的標準。因為那個當下，我們都很裸露、很脆弱。但脆弱不是軟弱，而是我們誠實面對自己的時刻。」

王晧還問歌迷：「你們有沒有做過什麼事，隔天醒來超後悔的？」接著自爆：「我最近就發生了一件，就是，喝醉不小心直播了。」懊惱笑說：「隔天看到重播，我的靈魂差點出竅，超討厭自己。」轉念之後他說：「這也許就是『最真實的自己』吧！」並自剖：「也許我就是一個愛穿成這樣，有時會很蠢、有點吵，又愛綁辮子的長髮男。」逗得歌迷大笑。

貝斯手奕勛則親自在pick彈片上一一簽名，拋送給台下歌迷，引起一陣騷動。

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