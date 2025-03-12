情人節心願曝光！Kimberley期待與「2人夫」互動

Bii 、Kimberley、Jocelyn 9.4.0、鼓鼓將參加「WePlay嘉年華頂流派對」（WePlay線上桌遊吧提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕社交桌遊品牌將歡度成立四週年，將於3月29日在台北信義區舉辦「WePlay嘉年華頂流派對」，邀請「鼓鼓」呂思緯、「Bii」畢書盡、「Kimberley」 陳芳語、Jocelyn 9.4.0接力飆唱，要在派對上帶來精彩的表演和互動環節。

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鼓鼓雀躍表示：「手遊平時都有在玩，這次可以跟歌迷在線上一起互動很開心！」才剛成為人夫，工作與事業的時間控制上如何管理？他認為：「心情上沒有改變，成家立業後，在心境上有越來越穩定的感覺，生活其實也沒有太大的改變啦！無論是工作和家人都很重要，因此要更加好好分配時間，當然也要保有自己滑滑手機玩遊戲的獨享時刻！」

Bii開始為北流演唱會暖身。（WePlay線上桌遊吧提供）

Bii回憶高中時玩過一陣子手遊，現在親子之間，如何控管孩子接觸手機？Bii表示：「盡量還是不太會讓女兒玩手機 ，但她有自己專用的I-Pad ，太太有鎖頻道，偶爾給她一些獎勵，讓女兒看年紀可以看的卡通。」

派對上Bii將與鼓鼓「人夫連線」共演帶來驚喜，興奮表示：「心情上很開心，能在WePlay四週年派對上跟自己好朋友鼓鼓一起合唱，真的是一個很難得的經驗。」4月19日在北流演唱會開唱在即，Bii努力籌備中，也笑說：「每一場活動演出都在為到演唱會做暖身！」

Kimberley期待和玩友互動。（WePlay線上桌遊吧提供）

Kimberley對玩友們喊話：「還滿期待的，希望大家可以很熱情，在線上線下我們都能有多一點交流！」更表示：「因為很早就開始工作，一直很忙，比較少機會可以打手遊，這次可以接觸到，還滿想加入大家的手遊世界。」至於白色情人節要到了，她笑說：「小時候有沒有被告白過的經驗！比較是可愛的告白然後有點害羞，比較在意的還是每天都要很開心，情人節快樂。」

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