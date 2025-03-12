徐瑋澤啖肉慶25歲生日 《獨佔》4帥集合...暖心告白：有你們真好

徐瑋澤的生日適逢《獨佔接班人》播出期間，坦言收穫許多愛，非常幸福。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆主演LINE TV BL劇《獨佔接班人》，播出期間3月10日正值徐瑋澤生日，4人約好吃燒肉，買蛋糕一起慶生。

朴靖恆（左起）、徐瑋澤、張家陞、毛祁生相約吃燒肉慶生。（LINE TV提供）

朴靖恆（右）驚喜現身替徐瑋澤慶生，精心送上小禮物。（LINE TV提供）

朴靖恆劇中和徐瑋澤組「圖章CP」，他特別送上愛的禮物，神祕說：「那是專屬他的禮物，至於是什麼就讓他自己公開。」他深情向徐瑋澤告白：「從開拍到現在，我們真的一起經歷了很多，彼此見證對方的成長，我們秉持一個原則，不管什麼都溝通，我們時常找對方聊天談心，一講電話就是1個小時起跳，我們還要繼續一起加油、一起成長。」

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徐瑋澤（左二）過生日，合體朴靖恆（左起）、張家陞、毛祁生切蛋糕慶生。（LINE TV提供）

壽星徐瑋澤感性說：「很感動他們特地來幫我慶生，每次聚在一起，都感覺到很溫暖、很快樂，謝謝靖恆特別約了我們一起晚餐。」他想和毛祁生、張家陞、朴靖恆說：「無論是好的時光，還是困難時刻，能和你們一起面對，走過每一段路，都是幸福的，祝福我們越來越好，一切順利，愛你們。」

粉絲也在徐瑋澤生日當天送上飲料、蛋糕應援，讓徐瑋澤深受感動：「很感謝那些在我還沒有什麼成績就願意支持我、喜歡我的人，能夠有你們在真的很幸福，也是我努力的動力，謝謝大家的陪伴，希望大家都能平安健康，我也會加油，再次謝謝，感恩的心。」

張家陞在《獨佔接班人》飾演有音樂夢的殯葬業二代。（LINE TV提供）

此外，張家陞在劇中好不容易獲得表演機會，沒想到被情敵鄭吏佑搗亂，謊稱把他的吉他「丟到山上去了」，他聽信後直奔深山找吉他，一度失聯，引發毛祁生恐慌發作，趕緊前去找人，還不小心受傷，滿身狼狽相逢的瞬間，兩人毫不猶豫緊緊相擁，曖昧氛圍再升溫。

張家陞在《獨佔接班人》飾演有音樂夢的殯葬業二代。（LINE TV提供）

毛祁生坦言，最難演的部分就是因恐慌而心悸的狀態，當時自己還有為此揣摩了一下，希望呈現出來的樣子是好的，他笑稱在山中演戲時，唯一導致自己「受傷」的，就是蚊子真的太多，讓他不停被攻擊，直言：「真的要不斷補擦防蚊液。」張家陞則覺得「不小心滑倒」最難拍，因山形不好掌握，加上當天有下細雨，導致拍攝難度增加，好在最終順利克服。

毛祁生（左）、張家陞在《獨佔接班人》曖昧感再升級。（LINE TV提供）

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