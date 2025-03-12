出手了！陳奕迅相隔12年唱進高雄 出招對決黃牛

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅相隔12年重返高雄巨蛋開唱，今年更是他迎接出道30週年的重要里程碑，主辦單位考量歌迷的殷殷期盼與搶票熱潮，為了杜絕黃牛，確保樂迷能夠親身感受E神的音樂魅力，全場將採取「實名制」售票！

陳奕迅宣布在高雄巨蛋開唱，喊話台灣歌迷5月見。（My Kan提供）

陳奕迅「FEAR and DREAMS」世界巡演高雄站的場次為5月16、17、18、23、24以及25日，演出時間也同步公開，週五與週六場次（5/16、5/17、5/23、5/24 場次）為 19:30 開演，週日場次（5/18、5/25）場次則考量觀眾交通需求，提前至 18:30 開唱，讓觀眾能無後顧之憂地享受這場音樂饗宴。

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陳奕迅在高雄巨蛋將舉辦6場演唱會。（My Kan提供）

在演唱會正式開賣前，加碼兩波優先購票機會，3月22日中午 12:00，國泰世華 CUBE 信用卡友可搶先購票，每人每場限購 4 張，限區限量售完為止。同日13:00，台灣大哥大 & MyVideo 黑卡會員專屬購票時段開放，需輸入專屬購票序號，每組限購 2 張，限區限量售完為止。兩次搶先圓夢的機會千萬別錯過；演唱會門票將在3月23日中午12:00 於拓元售票系統全面開賣。

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