真的不要再復出！ 財經網美胡采蘋長文嗆黃子佼

孟耿如因與黃子佼出遊享天倫挨轟，目前關閉所有社群帳號。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕黃子佼涉購買並持有兒少性影像遭判刑，近日與太太孟耿如攜女出遊，曝光後再度被網友罵翻。電視主持人徐乃麟、曾國城11日談及黃子佼表示，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯」，引發網友不滿、灌爆臉書。徐乃麟親上火線回應，他並未贊成黃子佼重回演藝圈，強調其妻兒是無辜的，「留一條生路給人走吧」。

財經網美胡采蘋今（12）日中午在臉書發文表示，那天看到黃子佼和孟耿如被拍到在外面玩的畫面，第一時間真的滿驚駭的，心想他們該不會是帶女兒去親子遊樂場所吧，那邊的媽媽們會有多驚恐。

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透過發文，胡采蘋直接表態：「真的不要再復出了（指黃子佼），雖然你有人身自由，但是只要你出現在女童的旁邊，就會讓人想要上去把小女生帶開，這就是2千多部兒童性偷拍影片的後果。」她也表示，綜藝大哥們如果覺得這種利用自己的事業地位，去性欺凌想要入行的未成年少年少女都沒有問題的話，不禁讓人懷疑這是不是演藝界的日常。

胡采蘋進一步分析，黃子佼這類人的問題不僅僅是性犯罪這麼簡單，他們是利用職務權勢，侵犯職業位階低的女性，那他們平常對於一般位階低的工作人員，會是什麼態度；他們的內建模式就是「不需要尊重職務低的人、可以利用地位去佔便宜、隨便對待他們」，這才是社會不希望他復出的原因。

「當黃子佼站回了那個位置，你能防止有下一個受害者出現嗎？這一次他都能站回原位，以後被欺負的小女生還敢站出來揭發他嗎？你們在告訴這個社會什麼？你們在告訴這個社會，性犯罪的人可以站回原位，小罰之後還能回來，沒人能動搖他的權勢。你知道你在給他一個免死金牌嗎？」胡采蘋最後說，真的希望能停止了。

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