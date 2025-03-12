護家的母親有何錯？ 演藝圈前輩歪哥、寬姊發聲「心疼孟耿如」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波、後續也因手握大量未成年性剝削影像遭判刑，近日一家三口遭目擊出遊，開心享天倫的畫面引爆網友不滿情緒，連帶妻子孟耿如遭抵制並道歉。對此，「歪哥」張永正於臉書發文為孟耿如發聲，「一個保護家庭的妻子與母親，她有何錯？」貼文一出，吸引諸多演藝圈人士迴響。

黃子佼被目擊一家三口享天倫畫面，引起爭議。（資料照，記者陳逸寬攝）

張永正於臉書發文表示，黃子佼觸及任何違法行為就該為其負責，但黃的妻女「請問何辜？（有什麼罪）」直指孟耿如為人妻、為人母者，為顧全「家庭」承受社會的壓力而生，她當初為人妻時、她為人母時，怎麼知道黃子佼所犯下的錯？

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張永正向酸民喊話：「人同此心心同此理」，並反問：「你也有家庭與家人，如果有一天你們也是那位『母親』或『孩子』你們的鍵盤按的下去嗎？」他強調，黃子佼應該要負法律責任，但其妻子與孩子不應受波及，「理智的留給一個為人妻與為人母一個空間。」

「寬姊」邱瓈寬留言表示認同。（翻攝自臉書）

貼文曝光後，立刻引起討論，也吸引許多演藝圈前輩迴響。其中，「寬姊」邱瓈寬留言表示認同：「歪哥所言甚是」，李國超、朱延平、游安順、鄭仲茵和杜詩梅等多位演藝圈人士按讚，李明依則轉發貼文，呼籲大家理智看待，「犯罪者該受嚴厲懲戒，但原本不知情的妻女何辜，不該株連九族。」

李明依轉發貼文表示認同。（翻攝自臉書）

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