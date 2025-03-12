涉洩漏「理科太太」個資 前夫John違反個資法起訴

〔記者王定傳／台北報導〕「理科太太」陳映彤與前夫John離婚後衍生許多刑、民事訴訟，雙方互告不斷；理科太太發現，John在2022年間把存在雲端硬碟中、含有她個資的狀紙傳給不明網友，因此提告，台北地檢署今依違反個人資料保護法起訴John。

理科太太（左）與前夫John離婚後衍生許多刑民事訴訟，今日台北地檢署依違反個人資料保護法起訴John。（資料照）

檢方調查，「理科太太」之前向台北地院聲請調解離婚及親權訴訟，為了這些訴訟而委託律師出具含有她住址、出生年月日、身分證字號等個人資料的家事聲請調解狀、家事暫時處分聲請狀及家事陳報狀，並將這些狀紙遞給John答辯。

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檢方調查，John涉於2022年1月6日至16日，5度未經同意，透過IG把存有這些狀紙的GOOGLE雲端連結傳給不明網友而被告；檢方調查後依違反個資法「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料」罪嫌起訴John。

「理科太太」陳映彤也曾因涉嫌違反個人資料法被起訴，她當時與John打親權訴訟期間，理科太太將寫有John病歷和用藥等特種個資紙條，提供給家事法庭當證據而被訴，全案尚在審理中。

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