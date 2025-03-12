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娛樂 電視

演藝圈有勢力支持黃子佼復出？影評人聽到「兩位大哥大」開口驚呆了

曾國城（左）和徐乃麟鬆口談黃子佼事件。（華視提供）曾國城（左）和徐乃麟鬆口談黃子佼事件。（華視提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入性騷風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，握有大量未成年不雅片，近日被目擊一家三口出遊享天倫，掀起熱議。主持人徐乃麟和曾國城昨（11）日談及此事，脫口「給人留一口飯吃」、「人生誰沒犯錯」、「本來期待他可回歸」等語，引起輿論撻伐。對此，影評人翁煌德認為，綜藝圈掌握權力的人依然支持黃子佼保有舞台，「既然兩位大哥大都開口了，其他演藝圈小咖，誰敢開口反對黃子佼？」

台灣影評人協會監事翁煌德昨天在臉書粉專「無影無蹤」撰文表示，前陣子大家常常說，演藝圈背後有勢力在推動黃子佼復出，當時他還想說，「都這樣怎麼還能復出，這是不是什麼陰謀論？」沒想到曾國城昨天的發言證實這個傳言。

黃子佼被發現持有兒少性影像檔案。（資料照，記者陳逸寬攝）黃子佼被發現持有兒少性影像檔案。（資料照，記者陳逸寬攝）

翁煌德指出，曾國城稱自己早已聽聞黃子佼在去年原要復出，還表示：「他是還不錯的人吧？在發生這個事情之前，本來蠻期待他去年底可以回歸⋯⋯」徐乃麟則是直接表明支持黃子佼復出「我剛剛講，給人留一口飯吃嘛，人生幾十年誰沒有犯錯⋯⋯」

翁煌德直言，看到兩大綜藝圈大咖的表態，讓他驚訝到下巴掉下來，「這當然是一個明確的信號，證明綜藝圈掌握權力的人依然支持黃子佼保有舞台。既然兩位大哥大都開口了，其他演藝圈小咖，誰敢開口反對黃子佼？」

翁煌德坦言，最讓他震驚的是徐乃麟的表態。在兩個禮拜前，有網友以「失智」字眼嘲諷其孫，當時徐乃麟氣到查出那個網友的個資，說要帶警察登門提告。然而，兩個禮拜後，徐乃麟就能公開發言力挺收藏2259部未成年的性影像，並以高級會員身分donate兒童性暴力影像的黃子佼，並稱「更生人受到法律制裁，但出社會總要生活、還要活下去，不管怎麽樣，我們都是鼓勵」。

翁煌德反問徐乃麟，「如果今天受害者是你的孫子，會鼓勵黃子佼復出嗎？」還是反正受害的是別人家的孩子，跟我無關，所以隨便？

針對網友的質疑，徐乃麟今天親上火線回應，他並未贊成黃子佼重回演藝圈，強調其妻兒是無辜的，「留一條生路給人走吧」。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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