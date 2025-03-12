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中配鼓吹武統 486先生硬起來：大罷免一定要成功

從中國嫁來台灣的劉姓女子透過社群發布影片宣揚武統，引發關注。（翻攝自Youtube「亚亚在台湾」）從中國嫁來台灣的劉姓女子透過社群發布影片宣揚武統，引發關注。（翻攝自Youtube「亚亚在台湾」）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉姓中國籍配偶嫁來台灣，利用經營社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，移民署認為對方涉違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止劉女在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。

團購電商名人「486先生」陳延昶今（12）日透早挺身在個人臉書點名這位名叫「劉振亞」的中配，斥她經營抖音帳號「亞亞在台灣」成天被拍武統台灣短影片，包含利用女兒「小當歸」到處唱秋台灣當歸，486先生不滿怒斥：「劉振亞以結婚取得居留權後就離開台灣老公，回中國嫁人，然後再回來住台灣並申請雙親來台居留，享受住台灣一切好處又幫中國宣傳帶路。」

486先生力挺台灣不遺餘力。（翻攝自486先生臉書）486先生力挺台灣不遺餘力。（翻攝自486先生臉書）

話鋒一轉，486先生硬起來高喊：「大罷免一定要成功，不然這個中配跟她中國老公以及雙親加上祖父母外公外婆，就10個人可以來台灣爽用健保；過4年兩個中國人夫妻拿到台灣身分證，4年他們依親的爸媽爺爺奶奶也都可以拿到身分證，這些長輩的孩子們又可以依親來台灣，再4年又拿到身分證，X，一群蟑螂垃圾就透過這漏洞不斷來台灣洗人口，到時光投票就把台灣變成中國。」

移民署表示，劉振亞公開發布言論，移民署經依法調查並會商相關機關後，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留，以維護國家安全及社會安定。

移民署表示，特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，亦浪費社會及行政資源；並嚴厲譴責任何傷害我國民主體制的行為。

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