DK喊話徐乃麟、曾國城 不要為了挺朋友變幫兇

曾國城（左）、徐乃麟11日在華視《天才衝衝衝》鬆口談黃子佼。（記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波，更持有35人共2259個兒少性影像檔案，最近被目擊一家三口出遊，曝光後掀起討論，電視主持人徐乃麟、曾國城11日談及此事都表示「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵」，反而引起更多撻伐。

網紅異色檔案DK隨即在Threads發文表達對此事看法，他表示雖然更生人有機會重新開始，但這個機會不該是演藝圈，「演藝圈不是一般職場，這個行業有公眾影響力，應該具備基本的社會責任。」

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DK並指出，黃子佼曾持有小朋友等不雅影像，若未來有打算想回到螢光幕前，他覺得實在有點說不太過去，更懷疑徐乃麟、曾國城可能沒有看過判決書，不清楚黃子佼持有的是哪些影片；DK希望2人身邊的人可以提醒他們，避免讓此事合理化，也不要為了挺朋友而變成幫兇。

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