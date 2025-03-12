《星光》女星當外送員！消失多年近況曝光 戰友升格當媽

〔記者陽昕翰／台北報導〕選秀節目《星光》出身的曾靜玟重返樂壇，近年與黃詩甜、蔣玉傑合組「OST 泰雅的後代」，3人推出全新EP《最好的 Blaq bay qu...》，團員黃詩甜在籌備EP期間雙喜臨門，晉升人妻並產下寶寶。

黃詩甜甜蜜放閃另一半，「此刻的自己，整個狀態都是最好的。『最好的』是寫給我先生的，創作過程剛好見證了我人生中一個很重要的階段！」透露生完孩子後又誕生這張作品，簡直是一次拚兩胎，「一路走來經歷了許多挑戰與努力，能夠順利完成作品，內心充滿感激。所有幫助我們的朋友，沒有這些力量，這張作品不會這麼順利誕生。」

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曾靜玟（左起）重返樂壇，近年與黃詩甜、蔣玉傑合組「OST 泰雅的後代」。（以馬內利音樂工作室提供）

獨立出資發片並不容易，蔣玉傑辭掉原本工作專心拚音樂，他說：「真的超級開心又可以一起發新作品，辭職後去街唱、上節目、甚至也發行個人單曲及以自己的首次創作獲台灣原創流行音樂大獎佳作」。

曾靜玟出道17年，她歷經暴肥、解約再次發片，疫情期間在老家桃園大溪幫媽媽賣菜，甚至親自配送水蜜桃當外送員。如今曾靜玟重返歌壇，非常感謝原住民族委員會的補助計畫，可以繼續把音樂上的能量注入至族語作品。

曾靜玟談到：「很謝謝2位團員和製作Team的每一個人，互相協助和信任，能完成作品真的缺一不可。」感激表示非常珍惜現在的工作，「我感覺最好的一點就是我很努力活在當下，把每一刻都當作是多得到的。」

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