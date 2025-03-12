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娛樂 日韓

《美食家》五郎現蹤台灣夜市 大啖美食小吃激讚「好呷」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日籍女星大久保麻梨子2011年背井離鄉來台發展，更進而成為台灣媳婦8年之久，不僅在戲劇及主持領域表現亮眼，積極經營YouTube頻道也獲得熱烈迴響，近日更為《電影版孤獨的美食家》擔任記者會宣傳大使，沒想到她與飾演男主角「五郎」的松重豐早在10年前，就曾攜手合作並合影留念，粉絲們聞訊後也驚訝不已。

松重豐在大久保麻梨子帶領下大啖台灣夜市小吃。（組合照，翻攝自臉書）松重豐在大久保麻梨子帶領下大啖台灣夜市小吃。（組合照，翻攝自臉書）

大久保麻梨子談起兩人之間的緣分，可回朔至10年前曾在《孤獨的美食家》第五季與松重豐對戲，她坦言這是一段難忘的時光與經驗，沒想到10年後有幸參與《電影版孤獨的美食家》台灣上映的宣傳活動，雙方相見歡之餘還同赴台中逢甲夜市大啖台灣美食小吃，更讓松重豐以台語道出「巴豆夭！（肚子餓）」、「好呷！（好吃）」。

大久保麻梨子10年前（左圖）曾在《孤獨的美食家》第五季與松重豐對戲，如今雙方為電影版再次聚首。（組合照，翻攝自臉書）大久保麻梨子10年前（左圖）曾在《孤獨的美食家》第五季與松重豐對戲，如今雙方為電影版再次聚首。（組合照，翻攝自臉書）

談到每個人心中都有一部陪伴自己走過某個時期的作品，身為資深粉絲的大久保麻梨子感性表示：「對我來說，《孤獨的美食家》就是這樣的存在。」最後，她也釋出與松重豐10年前後的昔今合影，佐證兩人之間擁有相當深厚的淵源，粉絲見狀也都紛紛驚掉下巴，同時也好奇松重豐在夜市吃了哪幾樣台灣美食，她則賣關子淘氣回應：「敬請期待之後的YT！」

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