米可白「絕美白婚紗」藏孕肚！被單膝下跪求婚畫面曝光

米可白（右）在《好運來》被藍葦華求婚。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白在民視八點檔《好運來》中發現自己有了前未婚夫王燦的孩子，卻因健康因素陷入兩難，而藍葦華得知後，立刻策劃一場浪漫求婚，決定跟米可白一起撫養孩子長大，感人至深。這場求婚戲碼在北投取景，當天氣溫驟降、飄著毛毛細雨，藍葦華仍堅持完成浪漫安排，對米可白深情告白：「想一輩子守護妳、愛妳！」讓她感動到落淚，直呼：「文琪（米可白角色名）真的很幸福！」

米可白在《好運來》中雙喜臨門。（民視提供）

劇中米可白穿上白色蓬蓬裙婚紗，巧妙遮掩孕肚，展現準新娘的喜悅與期待。談到這場求婚戲，米可白分享許多拍攝趣事。她笑說，當天藍葦華看到她穿婚紗，竟然脫口而出：「黑天使來了，妳怎麼那麼黑啊！」嗆皮膚黑的她，讓她哭笑不得。

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然而，真正讓她印象深刻的，是求婚當下的感動瞬間。「當天北投天氣冷到爆，還下著毛毛雨，但聽到華哥說『想一輩子守護妳、愛妳』，那句誓言真的超催淚！」她坦言如果是她本人，會希望求婚地點能「遮風避雨」，根本在向男友孫綻喊話，她說拍戲當天冷到狂貼暖暖包，手裡還各握著兩個取暖。

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