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娛樂 電視

陳怡蓉7年沒拍戲！宣告「1時間點」回歸：演動物以外角色

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳怡蓉2016年婚後轉以家庭為主，主演2018年葉天倫執導的影集《雙城故事》之後，至今已睽違7年沒再推出影視作品，她日前和醫生老公薛博仁連袂出席聖緹雅醫療集團春酒，婚後專心帶女兒的她，近年除了持續協助打理集團，睽違7年沒拍戲的她，其實已悄悄有了復出演藝圈的念頭，陳怡蓉坦言，等到今年將滿7歲的女兒去上小學，她很想重返自己的跑道。

陳怡蓉（左）和老公出席集團春酒。（聖緹雅醫療集團提供）陳怡蓉（左）和老公出席集團春酒。（聖緹雅醫療集團提供）

這些年她也沒有疏於表演功課，最大的對戲幫手就是女兒，近期擅長扮演各種動物，最新學習的是靈魂，談到是否常有戲癮？她說雖然7年沒拍戲，但平常在家還是有在演，「能對戲的對象只有老公和女兒，但老公的戲路比較窄，只能演愛情武打戲，所以最常陪演的是女兒。」

她說：「我其實一直都勤勤懇懇地在追劇，各式各樣戲路都看；但跟表演更沒有脫節的是跟女兒對戲。女兒以前特別迷戀小動物戲路，在她持續特訓之下，雞、牛、馬、羊的特質我都可以信手拈來。前一陣子剛從迪士尼回來，郵輪主題是《可可夜總會》，所以又開發新戲路，我演『靈魂』，她看不到我，我特別喜歡這個角色，因為她看不到我。」

近年除了在家帶女兒，陳怡蓉也時常參與老公集團的活動，特別著重在管控各診所的美學。隨著女兒不久後將上小學，今年她特別提及：「等我女兒上小學之後，我就會很想重新回到自己的跑道，演一些動物之外的角色。」

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