《分手擂台》真的回來了！播出平台曝光 老粉絲：這些情侶現在還好嗎

〔記者侯家瑜／台北報導〕《分手擂台》自2006年由東森電視播出以來，以其荒唐的發展、犀利的對話、戲劇化的衝突，以及一針見血的情感剖析，成為許多台灣觀眾心中的綜藝傳奇。如今，薩泰爾娛樂正式取得東森電視播映授權，將這部家喻戶曉的節目上架，除了讓老粉絲重溫經典，也讓年輕觀眾一窺當年綜藝節目的巔峰魅力。

本次在薩泰爾娛樂官方網站上架的《分手擂台》，特別精選30集最具代表性的經典內容，從荒唐無比的情侶爭執，到會講話的雨傘鬼，最終總有出人意料的大反轉，每一集都是一場精采絕倫的「人間修羅場」。這些曾經在電視螢幕上掀起無數討論的故事，如今依然能讓觀眾驚嘆：「這些劇情簡直超級前衛！」

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《分手擂台》確定回歸。（薩泰爾娛樂提供）

《分手擂台》不只是綜藝節目，更是一個時代的象徵，當年許多觀眾在網路聊天室、PTT、無名小站等論壇熱烈討論，甚至還會針對哪一方該「出局」吵得不可開交。如今這些經典畫面再次回歸，已經長大的觀眾不禁感嘆：「這些情侶現在還好嗎？」

這次上架，不僅是對台灣經典綜藝的致敬，也讓當年的回憶重新點燃話題，薩泰爾娛樂表示：「我們希望透過這次的上架，讓更多人看見台灣綜藝黃金時代的魅力，《分手擂台》在現實與喜劇之間取得絕佳平衡，更是一部結合戲劇張力與荒謬喜感的經典作品。」

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