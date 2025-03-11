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劉亦菲認戀宋承憲 華為董事長余承東有一套？

劉亦菲（右）曾與宋承憲有過一段情。（翻攝自微博）劉亦菲（右）曾與宋承憲有過一段情。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕37歲中國女星劉亦菲比大她18歲華為董事長余承東傳出戀情，引發外界一片譁然，迅速成為近日網路熱議話題，自出道以來，劉亦菲唯一公開承認對象是演出韓劇《藍色生死戀》在台灣走紅的韓星宋承憲。

劉亦菲和宋承憲2015年因合作電影《第三種愛情》相識相戀，當時2人愛得高調，男方更被報導住進女方豪宅，驚人的是，消息曝光後2人大方認愛，宋承憲受訪時更甜滋滋表示，電影拍攝結束後雙方仍保持聯絡，「自然而然的就在一起了。」

劉亦菲與華為董事長余承東傳出戀情，引發網友一片譁然。（翻攝自網路）劉亦菲與華為董事長余承東傳出戀情，引發網友一片譁然。（翻攝自網路）

另有一說，宋承憲在拍攝《第三種愛情》前就非常關注劉亦菲，知情人士爆料，因他積極促成2人合作，並在拍戲期間主動追求劉亦菲，在當時傳為佳話。不過一直以來，劉亦菲以對個人關係保密而聞名，很少在社交媒體上關注或公開與知名、有權勢男性互動。

出生於1969年的余承，比劉亦菲大18歲，是中國商界重要人物，2011年被任命為華為執行長，2024年，余承東轉任華為兩家子公司的董事長；本月8日晚間，有網友發現劉亦菲與余承東意外在微博互相關注，在此之前，劉亦菲按讚了余承東為女性送上國際婦女節祝福的影片。

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