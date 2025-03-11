男憲兵掐死女友判無期徒刑 名嘴黃益中不滿「重判說」

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林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕許姓男憲兵與同為憲兵劉姓女友分手後，試圖挽回感情未果，去年5月情緒失控涉以雙手掐死劉女後，除毆打屍體外甚至試圖侵入女友下體，事後還以劉女名義傳訊，偽造劉女仍活著假象，許男獲知劉家人報警後，一度畏罪持刀割腕自殘，警方趕抵逮捕許男，新北地院10日依現役軍人殺人罪，判處許男無期徒刑。

電視名嘴、公民教師黃益中昨在臉書怒斥：「這叫重判？？我國沒有終身監禁，無期徒刑執行滿25年可申請假釋，所以這個殺人兇手最快44歲就可以出獄『重新做人』。」

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據了解，許、劉2人去年案發時同為19歲，2人高中畢業後，各自加入軍旅簽下4年志願役，因分發同一單位漸生情愫，由朋友關係變成愛侶開始交往，劉女因覺得許男控制慾太強、屢屢發生爭吵，決定結束這段感情。

警方調查，許男「被收手」後懷疑劉女另結新歡，去年5月17日晚間跑到劉女住處談判，直到隔日上午9時許，因挽回未果，情緒失控竟涉以雙手掐死女友，再以拳頭毆打劉女頭部，甚至還試圖侵入劉女下體。

檢方事後聲押禁見許男獲准，去年8月依現役軍人犯殺人罪、行使偽造準文書及損壞、污辱屍體罪嫌起訴許男，全案適用國民法官法審理。

由職業法官與國民法官組成的合議庭認為，許男分手後心有不甘，試圖挽回感情未果後竟腦羞成怒，徒手掐死被害人，致被害人生前飽受痛苦，於被害人死後竟還損壞、污辱被害人屍體，令被害人家屬因此受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性甚為重大，並審酌許男無前科、犯後坦承犯行，雖有意與被害人家屬調解，惟為被害人家屬拒絕等情狀，依犯現役軍人殺人罪判處無期徒刑，至於犯損壞污辱屍體罪判刑4年，行使偽造準私文書罪判刑1年，定執行無期徒刑，褫奪公權終身。

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