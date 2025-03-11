晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小禎點名討厭八卦的人 開嗆將來都別再鬧事

小禎10日發文特別點名「特別討厭八卦」喊話：「願你將來都別再鬧事。」（翻攝自小禎IG）小禎10日發文特別點名「特別討厭八卦」喊話：「願你將來都別再鬧事。」（翻攝自小禎IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝大哥胡瓜日前捲入謠言風波，牽扯出小優大嘴巴，導致女星宋羽葤、玥熹跳出開嗆，胡瓜女兒小禎10日發文特別點名「特別討厭八卦」喊話：「願你將來都別再鬧事。」

支隊發文的目，小禎表示主要是提醒自己，不要忘記最近經歷，她說：「可能因為是在這一行待久了，所以我特別無敵討厭八卦跟窺探別人隱私，更不要說是無中生有，還有不在場的講得比在場的人還要精彩的人。」

小禎坦言雖然已經身經百戰、失望指數一次比一次低，「但還是會不禁想，為什麼有人要選擇做這樣的人？為什麼使人和睦的人不做？卻要做引起大家對立的那一個人？」更表示，你口中說的每一個人，沒有一個是對你不好，每一個人是這麼疼你、愛你、幫過你！

最後小禎強調自己擁有堅強性格，順境、逆境我會一直帶著微笑朝你而來，不管怎樣人一定要選擇善良，並分享了一段關於說話藝術的建議，認為在不同情況下，應該如何表達自己的意見和感受，「願你將來都別再鬧事。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中