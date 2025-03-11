小禎點名討厭八卦的人 開嗆將來都別再鬧事

小禎10日發文特別點名「特別討厭八卦」喊話：「願你將來都別再鬧事。」（翻攝自小禎IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝大哥胡瓜日前捲入謠言風波，牽扯出小優大嘴巴，導致女星宋羽葤、玥熹跳出開嗆，胡瓜女兒小禎10日發文特別點名「特別討厭八卦」喊話：「願你將來都別再鬧事。」

支隊發文的目，小禎表示主要是提醒自己，不要忘記最近經歷，她說：「可能因為是在這一行待久了，所以我特別無敵討厭八卦跟窺探別人隱私，更不要說是無中生有，還有不在場的講得比在場的人還要精彩的人。」

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小禎坦言雖然已經身經百戰、失望指數一次比一次低，「但還是會不禁想，為什麼有人要選擇做這樣的人？為什麼使人和睦的人不做？卻要做引起大家對立的那一個人？」更表示，你口中說的每一個人，沒有一個是對你不好，每一個人是這麼疼你、愛你、幫過你！

最後小禎強調自己擁有堅強性格，順境、逆境我會一直帶著微笑朝你而來，不管怎樣人一定要選擇善良，並分享了一段關於說話藝術的建議，認為在不同情況下，應該如何表達自己的意見和感受，「願你將來都別再鬧事。」

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