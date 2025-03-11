（專訪）奉俊昊大讚派汀森讓角色活過來！自爆寫劇本「孤獨又痛苦」

編導奉俊昊（右）大讚羅勃派汀森讓《米奇17號》的角色活了過來。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕韓國名導奉俊昊繼奪得奧斯卡4項大獎的《寄生上流》後暌違6年推出新片《米奇17號》，並首度與男神羅勃派汀森合作，上週在台美上映皆拿下開片冠軍。奉俊昊直說想透過新片傳達「即使在極端的逆境中，仍有機會維持人性」的訊息，更大讚派汀森讓角色活了過來，「讓我感到驚喜，也非常佩服！」

韓國名導奉俊昊暌違6年推出新片《米奇17號》，在台美同步拿下開片冠軍。（華納兄弟提供）

該片改編自愛德華艾希頓暢銷小說《米奇7號》（比電影少10號），導演奉俊昊說當初光是看到原著小說的簡介就立刻被深深吸引了，當一頁接一頁讀下去，更完全沉浸在這個故事之中，「我覺得這個故事有一個非常獨特的核心概念，那就是人類列印，我也認為『人類列印』這種說法，本身就已經讓我們感受到這種生存狀態和職業本質的悲劇性。」

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編導奉俊昊（右）透露《米奇17號》光是原著小說的簡介就立刻吸引他。（華納兄弟提供）

導演奉俊昊說自己開始思考「如果真的有一個被不斷列印出來的人，他的感受會是什麼？」這些想法一下子就浮現在他的腦中，讓他馬上進入這個世界，改編劇本的過程中，他為角色添加了很多細緻的描述，「但不管描述多麼詳盡，最終仍然只是紙上的文字，所以還是要靠演員的演出才能真正讓這角色活過來！」

先前奉俊昊曾說《寄生上流》的成功帶給他非常大的壓力，甚至一度寫不出劇本，他苦笑表示，寫劇本的過程真的非常孤獨和痛苦，「這麼多年來，我一直都身兼編劇和導演，所有的劇本都是自己執筆，所以你也可以說這是我的宿命，我也會盡量孤立自己，因為當我與世隔絕的時候，通常能寫出更好的劇本。」

除了寫出讓自己滿意的劇本，奉俊昊也透露派汀森為角色帶來很多創意和想法，「米奇17號和18號兩個角色激發了他作為演員的野心，注入細膩的層次和細節。」他形容派汀森常常會即興發揮，發想出一些怪奇的台詞和有趣的演出，「看到他把米奇17號演得栩栩如生真的很棒，但是最讓我感激的還是他對於米奇18號的完美詮釋。」直說拍片過程不僅互相啟發，也玩得相當開心。

編導奉俊昊透露，羅勃派汀森在《米奇17號》分飾米奇17號和18號激發了作為演員的野心。（翻攝自YouTube）

奉俊昊也說，因為派汀森的魅力，所以大家才會對電影感興趣，「我們在這部電影中會看到他全新的面向，從來沒見過的一面，這種全新的面向和電影的故事與主題很自然地結合在一起，這就是這部電影最棒的部分之一！」《米奇17號》全台上映中。

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