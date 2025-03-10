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（獨家直擊）阿Ken拼副業當街道歉！被問「周杰倫怎麼沒來」糗了

阿Ken低調拼副業，甜甜圈品牌在社群引發討論。（記者傅茗渝攝）阿Ken低調拼副業，甜甜圈品牌在社群引發討論。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「阿Ken」林暐恆低調拚副業，自創甜甜圈品牌近日插旗台北車站商圈，開幕試營運三天時間擠滿人潮，記者今（10）直擊現場看不見盡頭的排隊人龍，面對民眾排買不到的哀嚎，阿Ken趕忙合照賠罪，還有民眾好奇問「周杰倫怎麼沒來？」令他哭笑不得。

阿Ken甜甜圈品牌近日在社群引發話題，記者實際走訪驚見滿滿排隊人龍，後來店家更因備料有限，不得不腰斬隊伍，阿Ken親自出面賠不是，坦言：「進演藝圈這麼多年來第一次這麼緊張！」面對排隊民眾失望地喊「不行！」他趕緊一一合照安撫，也親自將食物送給顧客，還有路過民眾好奇問：「周杰倫怎麼沒來找你？」他大方表示：「他總有一天會的！他還要顧小孩。」

甜甜圈銷售一空，阿Ken趕忙現身向排隊隊伍道歉。（記者傅茗渝攝）甜甜圈銷售一空，阿Ken趕忙現身向排隊隊伍道歉。（記者傅茗渝攝）

面對熙來攘往的人潮，阿Ken忙進忙出顯得有些疲憊，他表示店家短影片在社群瘋傳，導致今天客流量暴增，備了近400份甜甜圈銷售一空。不過阿Ken過去受訪未曾談論副業計畫，對此，他坦言自己不想大張旗鼓，「萬一產品還沒到最理想的狀態，就吸引太多消費者，結果大家的期待落空，這樣我自己也會過意不去。所以我盡可能低調，把所有問題降到最低。」

阿Ken透露除了手頭主持節目外，近來一些臨近的工作邀約，暫時都不接了，「最近我盡量把時間留給店裡，只要有空就一定會來。現在最重要的目標就是讓店運作順利，把產品做到最穩定。」

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