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娛樂 最新消息

（影）日本《女孩》童年染毒癮遭虐！心碎故事最強新人挑大樑演出

《那個女孩》主角河合優實。（光年映畫提供）《那個女孩》主角河合優實。（光年映畫提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《那個女孩》以2020年6月《朝日新聞》發表的真實事件為原型，講述女孩「花」努力克服童年時遭受虐待與毒癮，實現成為看護，不料美好未來受疫情阻撓，2020年退學後於同年輕生，留下遺憾。

《那個女孩》由日本令和時期「最強新人」河合優實挑大樑演出，她曾在去年日劇《極度不妥！》飾演男主角阿部貞夫女兒，伸縮自如的精湛演技，在日本演藝圈爆紅。

河合優實看完《那個女孩》最終版劇本時，震驚到忍不住顫抖說：「原來讓人『心碎』就是這個意思。」不過導演入江悠表示「不想把主角描繪成一個可憐的角色」」，且歷經兩年多寫劇本，希望能描繪主角有過愉快且充實的時光。

《那個女孩》佐藤二朗（左起）、河合優實、稻垣吾郎。（光年映畫提供）《那個女孩》佐藤二朗（左起）、河合優實、稻垣吾郎。（光年映畫提供）

該片除了河合優實，還有兩位實力派演員佐藤二朗、稻垣吾郎聯手飆戲，在日本上映時獲超高好評，斬獲1億日幣（約台幣2231萬）以上的票房，堪稱去年日本獨立電影一大奇蹟。《那個女孩》3月21日全台上映。

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