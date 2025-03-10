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娛樂 最新消息

張淑娟堅不原諒周玉蔻、蔡玉真 烏龍爆料二審首開庭

（左起）資深媒體人周玉蔻、前中國小姐張淑娟、名嘴蔡玉真。（本報合成圖，記者張嘉明／溫于德攝）（左起）資深媒體人周玉蔻、前中國小姐張淑娟、名嘴蔡玉真。（本報合成圖，記者張嘉明／溫于德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人周玉蔻與名嘴蔡玉真于2022年9月，於民視政論節目《辣新聞》及社群平台瘋狂爆料，指稱蔣萬安父親前立委蔣孝嚴於2000年和前中國小姐張淑娟於晶華飯店「滾床單」，張淑娟憤而提告，北檢依違反《個資法》加州誹謗等罪起訴周玉蔻、蔡玉真。在北院辯論時，張淑娟當庭痛斥周玉蔻：「妳要不要去滾一滾」去年11月周玉蔻、蔡玉真各判1年6月徒刑，全案上訴，今（10）高院首度開庭。

張淑娟堅持不肯與周玉蔻等人和解。（本報資料照，記者張嘉明攝）張淑娟堅持不肯與周玉蔻等人和解。（本報資料照，記者張嘉明攝）

周玉蔻與蔡玉真今日皆未受訪，張淑娟表示，本案從2022年9月至今已經過去2年半，她坦言：「真的滿辛苦的，希望高院對台灣社會善良老百姓能發揮公平正義，我要的就是一個（是）非黑白，游錫是資深媒體人公然竄改新聞，這是一般老百姓、良善社會無法接受」。

前中國小姐張淑娟被爆出烏龍「滾床單」緋聞今日高院首度開庭。（本報資料照，記者張嘉明攝）前中國小姐張淑娟被爆出烏龍「滾床單」緋聞今日高院首度開庭。（本報資料照，記者張嘉明攝）

張淑娟也再度強調絕對不會考慮和解，她表示：這不是和不和解的問題，而是過去出庭時，對方（周玉蔻、蔡玉真）一直在狡辯，沒有人證、物證，不肯真正道歉、認錯，她認為應該接受法律制裁，還給台灣善量社會公平、公正新聞，並喚醒新聞從業人員的良心與道德，更怒罵做假新聞已經超越記者底線，絕不能被原諒。

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