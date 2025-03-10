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Jennie開深V零安全措施疑走光 三角熱褲太貼「駱駝蹄」原形畢露

Jennie大膽的舞台造型引起討論。（翻攝自IG、X）Jennie大膽的舞台造型引起討論。（翻攝自IG、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團BLACKPINK成員Jennie近日推出首張個人專輯《Ruby》，並在美國洛杉磯舉辦個人演唱會，而她大尺度的舞台造型也掀起討論，其中一套白色連身套裝，一路開深V直逼肚臍，疑似在表演過程中走光，畫面迅速在網路上瘋傳。

Jennie近日在美國洛杉磯舉辦個人演唱會。（翻攝自IG）Jennie近日在美國洛杉磯舉辦個人演唱會。（翻攝自IG）

Jennie在演唱會中一連換上多套性感服裝，當她演唱到歌曲《Filter》時，脫下部分表演服裝，僅剩下一件材質非常薄的白色連身套裝，在舞台燈光下若隱若現的透出肌膚，胸前開深V的設計，大方露出渾圓側乳，不過衣服隨著她在舞台上狂跳左右擺動，疑似不小心走光，她也立即察覺伸手護住胸前。

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另外，Jennie下半身的貼身三角褲，也因為太過於緊身，讓重要部位原形畢露，引起不少網友驚呼，「一定要穿這樣嗎？」、「看了好尷尬」，但也有人力挺表示，「Jennie做自己，太帥了」、「這才是真正的藝術家」、「只覺得很酷而已」。

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