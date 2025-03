Jennie開深V零安全措施疑走光 三角熱褲太貼「駱駝蹄」原形畢露

Jennie大膽的舞台造型引起討論。(翻攝自IG、X)

〔娛樂頻道/綜合報導〕南韓女團BLACKPINK成員Jennie近日推出首張個人專輯《Ruby》,並在美國洛杉磯舉辦個人演唱會,而她大尺度的舞台造型也掀起討論,其中一套白色連身套裝,一路開深V直逼肚臍,疑似在表演過程中走光,畫面迅速在網路上瘋傳。

Jennie近日在美國洛杉磯舉辦個人演唱會。(翻攝自IG)

Jennie在演唱會中一連換上多套性感服裝,當她演唱到歌曲《Filter》時,脫下部分表演服裝,僅剩下一件材質非常薄的白色連身套裝,在舞台燈光下若隱若現的透出肌膚,胸前開深V的設計,大方露出渾圓側乳,不過衣服隨著她在舞台上狂跳左右擺動,疑似不小心走光,她也立即察覺伸手護住胸前。

另外,Jennie下半身的貼身三角褲,也因為太過於緊身,讓重要部位原形畢露,引起不少網友驚呼,「一定要穿這樣嗎?」、「看了好尷尬」,但也有人力挺表示,「Jennie做自己,太帥了」、「這才是真正的藝術家」、「只覺得很酷而已」。

