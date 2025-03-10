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娛樂 最新消息

孟耿如稱黃子佼不會復出 486先生暗諷「沒低潮」

近日黃子佼和孟耿如被拍到享天倫畫面，再掀波瀾，沉寂4天，她在9日透過社群向外界道歉。（翻攝自臉書）近日黃子佼和孟耿如被拍到享天倫畫面，再掀波瀾，沉寂4天，她在9日透過社群向外界道歉。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕黃子佼前年捲入#MeToo風波，去年更被查出偷拍論壇高級會員，手中握有大量未成年不雅片，近日和妻子孟耿如被拍到一家三口盡享天倫之樂，掀起輿論撻伐，孟耿如在沉寂4天後於9日發文向外界道歉，重申黃子佼不會復出，團購電商名人「486先生」陳延昶不滿怒補一槍。

486先生在發文引述媒體報導大批網友將抵制孟耿如參演電視劇《我們與惡的距離2》，資深音樂人許常德也表明拒看，而486先生語帶嘲諷下註解：「前幾天看到一句話很真實，黃子佼沒有低潮只有D槽。」

相關新聞：孟耿如宣布「無限期關閉社群」 曝黃子佼無復出演藝圈意願
孟耿如昨透過臉書表達個人態度：「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

對於外界議論，孟耿如坦言這段時間大家的聲音她都接受，「我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。」

孟耿如也宣布將無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護家人的教育與成長，「再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。」

前幾天看到一句話很真實。
黃子佼沒有低潮只有D槽。
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