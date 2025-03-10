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娛樂 最新消息

陳沂被求償7個億連3嗆 律師李怡貞依樣畫葫蘆

陳沂（右）2023年轉載李怡貞（左）臉書圖卡，7日被依涉犯《著作權法》遭起訴。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）陳沂（右）2023年轉載李怡貞（左）臉書圖卡，7日被依涉犯《著作權法》遭起訴。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2女人戰爭一發不可收拾！網紅陳沂日前在個人臉書公開業配文，因轉載律師李怡貞臉書粉專圖卡，揶揄對方發文有錯字，引起李怡貞不滿提告，台北地檢署以涉嫌違反《著作權》起訴陳沂，昨晚陳沂連發3篇文章揶揄李怡貞，而李怡貞也不是省油的燈，依樣畫葫蘆也發3文回酸。

今（11）日凌晨1時左右，李怡貞先發文表示：「陳沂真的沒有去找律師捏，我開玩笑說我要求償7個億，她幫我算好裁判費啦….啦！」1小時再度發文：「台北大學真的不考慮撤掉陳沂法律系的畢業證書嗎？她連附帶民事訴訟不用繳裁判費都不知道耶！」

相關新聞：陳沂3嗆律師李怡貞  被求償7個億嚇壞坐立難安

不久後，李怡貞跟著也3度發文，依然鎖定酸陳沂：「小聲問…陳沂是不是被我逼瘋了…」接著又在底下留言：「今晚太精彩，我真的捨不得睡啦；先是嗆檢察官，然後之後半夜不睡覺幫我算我不用繳的裁判費？？？」

至於陳沂則在9日晚間先發文，以臉書與所有權相關條款，稱虛擬替身條款清楚規定，所有相關的智慧財產權都屬於Meta（臉書母公司），也有清楚說明虛擬替身不會反映任何個人形象，質疑檢察官要如何認定圖卡是屬於李怡貞的「美術著作」？
相關新聞：陳沂踢鐵板！涉犯《著作權法》遭起訴 律師李怡貞嗆：該見骨我不留情

「大家問我為什麼要沉默2天？不讓子彈飛一下怎麼看笑話？」陳沂發文最後自我揶揄：「要煩惱要用宋慧喬哪個造型出庭啊？」不久後再發業配文繼續酸諷:「李怡貞竟然只比我大半歲，她是72年次的，今年41歲。」

1小時後，陳沂3度發文直嗆：「李怡貞律師說民事要跟我求償7個億。」稱自己嚇壞了並坐立難安，趕快去問ChatGPT七億裁判費是多少，「算出來要235萬欸，希望她說到做到，民事對我求償7個億。」

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