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娛樂 最新消息

幽靈連署頻傳 國民黨遭嗆作弊零分唯一死當

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）7日赴台北地檢署，告發罷免案幽靈連署涉犯偽造文書等罪。（資料照、記者廖振輝攝）民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）7日赴台北地檢署，告發罷免案幽靈連署涉犯偽造文書等罪。（資料照、記者廖振輝攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全國各地幽靈連署罷免頻傳，傳出罷免綠委連署有死者個資遭濫用情形，民進黨發言人吳崢7日在律師黃帝穎陪同下，前往台北地檢署按鈴告發在台北市涉虛假連署罷免的領銜人，涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪，盼檢方查明。

曾主持年代MUCH台《真情台灣》、昔有「綠營小辣椒」封號的民進黨前立委謝欣霓，今（10）日一早在臉書發文怒嗆：「作弊就是零分不能補考！」透露友人為了罷免藍營立委王鴻薇，重簽了好幾次連署書，「第一次是字跡潦草，志工擔心會被剔除所以請他重寫，第二次是地址的辯識度不夠，所以重寫，第三次仔細填寫，終於成功。」

謝欣霓說，如果只手寫的辨識度不足，理所當然可以補件，但國民黨的死亡連署就是作弊，「拿不知道民國幾年的名冊用抄的，才會有這種事情發生；就跟以前一樣，選不贏就停電關燈，國民黨自行蓋選票入投票箱。」

「這也就是為什麼郭雨新（已故出身於宜蘭的黨外運動政治人物）有幾萬票的廢票，黃信介（已故美麗島事件主要人物，民進黨第3屆及第4屆主席），開票數大於投票人數」，謝欣霓最後高喊：「作弊就是唯一死當。」

針對各地幽靈連署罷免頻傳，吳崢表示虛假連署罷免民進黨立委尤其嚴重，「這種系統性的惡意連署罷免，可能是大規模抄襲名冊所致，整份連署書應無效力。」

吳崢並說，連署罷免已發生明顯瑕疵，疑有大規模抄襲名冊情形，但台北市選委會迄今仍無積極作為，他質疑：「難道國民黨台北市長蔣萬安想包庇護航？想要對罷免民進黨立委的行為放水嗎？」

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