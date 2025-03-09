李芳瑜被老公陷害 額頭爆血照曝光

曾是「甜心主播」的李芳瑜被老公亂堆放的單槓機勾倒，額頭受傷。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經被稱為「甜心主播」李芳瑜昨（8）在社群發文，分享自己女王節前夕的血光之災，而且害她頭破血流的兇手就是年長她5歲的老公「老張」。看著李芳瑜額頭包紮的傷口和爆血的照片，讓人很心疼，擔心她的傷勢。

李芳瑜曝光自己撞到電梯大理石包邊轉角，額頭爆血的照片。（翻攝自臉書）

李芳瑜說，自己在女王節（3月8日）前一晚打扮得美美的換上高跟鞋準備參加派對，沒想到才踏出家門，就被物品勾到，害她直接跌倒，一頭撞上電梯的大理石包邊轉角。痛到不行的李芳瑜原本以為傷勢不嚴重，還打算不處理傷口，直接出門狂歡，等到感覺有液體滑落臉龐，才發現那是鮮血，不是汗水，只好趕緊處理傷口。

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李芳瑜頭上的傷口縫了兩針。（翻攝自臉書）

勾倒李芳瑜的正是老公亂放的單槓機，眼看著額頭爆血，她只好匆匆趕到醫院，縫了兩針，額頭的傷口也被包紮起來。由於隔天李芳瑜還要錄影，她只好梳了一個「海苔瀏海」希望上節目的時候還能看起來美美的。

李芳瑜還在社群抱怨，上次被老公害骨裂，這次被害頭殼破洞，無奈之餘，還是祝全天下的女性節日快樂。

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