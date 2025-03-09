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王祖賢本人幫艾灸多少錢？ 粉絲親探店金額揭曉

王祖賢表示自己淡出螢光幕之後，對艾灸產生興趣。（翻攝自微博）王祖賢表示自己淡出螢光幕之後，對艾灸產生興趣。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因拍攝電影《倩女幽魂》飾演聶小倩走紅的王祖賢，清純溫柔的模樣贏得「永遠的玉女」稱號，更紅遍華人地區，2004年之後王祖賢選擇息影，逐漸淡出演藝圈。日前，王祖賢親自拍攝影片替自已在加拿大溫哥華開設的艾灸館宣傳，並表示進行艾灸讓她徹底調理身心，找到內心的平靜。

想讓王祖賢親自進行艾灸服務，預約已經排到4月了。（翻攝自微博）想讓王祖賢親自進行艾灸服務，預約已經排到4月了。（翻攝自微博）

58歲的王祖賢宣布開艾灸館之後，有粉絲特別帶著婆婆到店內消費，幸運的婆婆竟然意外由王祖賢本人親自進行艾灸服務，讓婆婆又驚又喜。在進行艾灸過程中，婆婆與王祖賢聊天，大讚對方溫柔、有耐心，半點明星架子也沒有。

淡出螢光幕之後，王祖賢著力於回歸自我、尋找內心真實狀態，她認為艾灸讓她對自己的身體更加了解，對健康也很有幫助，更表示「我想艾灸會陪伴我到終老」。

王祖賢在加拿大溫哥華開艾灸館。（翻攝自微博）王祖賢在加拿大溫哥華開艾灸館。（翻攝自微博）

王祖賢開的艾灸館每週營業6天，營業時間為早上10點到晚上6點，價格為每小時120元加幣（約新台幣2743元）。如果想找王祖賢親自艾灸現在比較困難，因為她的預約已經排到4月了，王祖賢同時表示：暫時不考慮進行直播。

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