《難哄》白敬亭章若楠太曖昧！爆「正牌女友」赴片場宣示主權

白敬亭（左）與章若楠主演戲劇《難哄》討論度不斷。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男演員白敬亭、女星章若楠主演夯劇《難哄》，自開播後就話題不斷，兩人在劇中的甜蜜氛圍讓觀眾淪陷，甚至不少人希望他們假戲真做。近期卻爆出拍攝期間，白敬亭的緋聞女友宋軼多次赴片場盯場，還有1小動作被認為是在宣示主權。

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白敬亭和章若楠在劇中打得火熱，但在戲外卻被劇迷指出沒有努力「營業CP感」，在宣傳期間不僅沒有明顯互動，甚至隱約飄出尷尬氛圍，被認為疑似在避嫌。同時間爆出，緋聞女友宋軼經常現身在白敬亭的拍攝現場，日前還被發現微博的IP位置定位在「廣東」，而白敬亭正好就在廣東工作，就有粉絲指出，宋軼過去幾乎不會更改定位，所以此舉被認為是在「宣示主權」。

白敬亭緋聞女友宋軼，近期小動作被認為是在「宣示主權」。（翻攝自微博）

事實上，白敬亭與宋軼因出演古裝劇《長風渡》爆出戀愛緋聞，不僅被拍到一起出門，一同現身公開活動時，還被粉絲目擊「偷偷牽手」，甚至宋軼曾被抓包手滑上傳與白敬亭的同框照，種種跡象讓戀愛傳聞滿天飛，但兩人始終未正面承認戀情。

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