日本甜妹放棄偶像出道「下海拍AV」 5年後事業大滿貫

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優小野六花長相甜美，擁有148公分嬌小身材，深受粉絲喜愛，剛出道就登上日本成人平台「FANZA」每日排行榜冠軍。值得注意的是，在她進軍暗黑界之前，其實有機會擔任偶像，最終卻選擇下海拍AV，這段經歷引起網友熱議。

AV女優小野六花曾有偶像出道的機會。（翻攝自IG）

AV達人一劍浣春秋近日分享他與小野六花訪談的內容，大讚對方個性幽默，很會開玩笑、做效果，「難怪出道以來交了不少好朋友，甚至還被撮合成為偶像團體的一員」，就算是去當搞笑藝人也很合適。

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然而，外界相當好奇是什麼原因會選擇下海？小野六花則嚴肅坦承，畢業後就決定做表演相關的工作，當時也得到3個機會，其中包括寫真明星、偶像和AV女優，經深思熟慮後，最終決定前進暗黑界。

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小野六花表示，自己是真的有想過三個工作的優缺點才做出了抉擇。她認為，寫真明星無法長時間走紅，活躍的週期很短；偶像則是看起來光鮮亮麗，其實競爭壓力大，就算走紅了收入也要和其他的成員平分，所以才會決定成為AV女優。

小野六花如今也成為偶像女團的一員。（翻攝自IG）

一劍浣春秋指出，小野六花出道邁向第五年，生涯不是沒有波折，但整體而言跟當初想像的差不多，發展的算順利，而且該拍的寫真拍了、現在也成為偶像團體的一員，「等於當初的三個offer（工作機會）通通達成目標，大滿貫！」

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