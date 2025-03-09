黃子佼驚人收入曝光 「7年賺破3億」網氣炸：復出就抵制

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入性騷風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，握有大量未成年不雅片，近日他與老婆孟耿如帶著女兒同享天倫樂遭拍，讓此事再度掀起熱議，就連昔日收入也被挖出，他先前活躍於演藝圈時，短短7年就賺超過3億。

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據《壹蘋新聞網》統計，黃子佼自2014至2021年累積收入超過3億元，雖然他的費用相較其他一線主持人低，但採取「薄利多銷」的策略賺進大把鈔票。據悉，主持中國電視節目較高，1集約在100萬台幣左右；活動1場約20萬；記者會1場4萬；大型頒獎典禮1場約50萬；廣告1支約100萬。

黃子佼活躍演藝圈時，7年賺破3億元。（資料照）

隨著黃子佼一家三口享天倫的畫面曝光後，他過去的收入再次被提起，有網友引用該數據於Threads發文痛批，「不用幫他（黃子佼）擔心沒錢，一審八個月罰金十萬，他應該已經要謝天謝地了，他願意扛下去被罰完，被罰完錢收一收，安靜閉嘴離開台灣，一樣是很有錢的普通人，我們不爽也只能手一攤，沒人有辦法追殺他們」，並撂話：「黃子佼、孟耿如出現一次抵制一次。」

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貼文曝光後，立刻掀起討論，紛紛留言表示，「還有人在幫孟（耿如）擔憂怎麼養小孩，社畜工作一輩子都賺不到人家老公一年的收入」、「沒有要對他們趕盡殺絕！但退出演藝圈低調生活很難嗎？」、「抵制+1」。

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