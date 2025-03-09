胡宇威揭出道低潮「超低片酬曝」 沒錢回家接媽媽電話險崩潰

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、「大霈」李霈瑜、「小煜」楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年錄製公視實境節目《不在我的世界當勇者》，本週播出第三集，團員們也齊聚一堂分享內心感受，其中胡宇威分享經歷過的辛酸「低潮」，而這段往事也令奧運國手文姿云產生共鳴，忍不住淚灑現場；本集節目特別邀請來賓Matzka，金曲歌王不僅帶來隨堂考試，還與成員們一同彈奏吉他、唱歌，透過與成員間的互動，讓節目看點倍增。

談到「低潮」標籤時，胡宇威分享在演藝圈打拚過程，「有段時間接到的案子比較少，一部戲酬勞大概5000元，接到爸媽打電話關心時，也都只敢說自己零用錢夠花，但其實連飛回去的機票都不夠。」為了節省開支，「那時候一天能吃上當時一碗25元滷肉飯，就覺得很幸福。」然而最讓他崩潰的並非經濟壓力，而是接到媽媽一通電話說自己很寂寞，當下強忍情緒告訴自己必須堅持下去，儘管離鄉背井，這條路是自己選的，也必須更加堅定努力向前！

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林莎（後排左起）、大霈、吱吱、胡宇威、小煜、文姿云（前排左起）、Matzka、超認真少年、喬瑟夫錄製節目。（公視提供）

胡宇威真情流露，讓文姿云產生共鳴，淚灑現場，她說：「很能感受到那個情緒，我們知道自己的方向與目標，不管每一場比賽結果如何，只能當下做好，但有時太在意那個結果，反而會影響準備的過程。這個低潮也帶給自己一個領悟，有時候會忘記自己辛苦撐過來的時光，不管最後結果如何，最重要是如何走過那段艱難的時光。」楊奇煜也為文姿云打氣：「運動員的辛苦大家一定要記得！」

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