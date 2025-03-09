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遭封殺4年 趙薇罕曬月亮照IP位置洩動態

趙薇2021年遭中國官方點名被列入劣跡藝人，相關作品被下架，演藝事業全停頓。（翻攝自微博）趙薇2021年遭中國官方點名被列入劣跡藝人，相關作品被下架，演藝事業全停頓。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕中國女星趙薇2021年遭中國官方點名被列入劣跡藝人，相關作品被下架，演藝事業全停頓，港媒更曾報導她用盡方法盼復出，卻又爆出名下股權遭凍結，8日深夜，趙薇罕見更新微博動態，曬出月亮照並與網友互動，讓大批粉絲又驚又喜。

趙薇昨晚更新微博，這是她繼去年12月28日證實已與夫婿黃有龍離婚後，事隔2個多月再度浮出水面，引起關注。

在最新發文，趙薇分享晴朗夜空上的月亮留言：「今晚的月亮……當時的月亮。」並引用好友、華語歌壇唱將王菲的歌曲〈當時的月亮〉，由於趙薇將在本月12日歡度49歲生日，有粉絲希望她祝福自己生日，本尊竟親自回應：「生日快樂」。

相關新聞：趙薇切割富商前夫也沒用！ 專家爆：2025還有未爆彈

還有網友激動留言：「第一次沒睡遇見妳趙薇。」沒想到趙薇竟也回覆留言：「巧了。」更有人希望被鼓勵自己高考，趙薇也甜回應：「加油。」

特別的是，有眼尖網友發現，趙薇發文IP位置顯示在雲南，而她IG去年11月也曾曬出打陀螺照，據了解，打陀螺是雲南當地盛行的傳統體育活動，有人大膽推測：「趙薇近期應該都在雲南生活。」

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