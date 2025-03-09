黃子佼肖想復出演藝圈？ 名嘴黃益中嗆聲「關到X」

黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，更因擁有大量未成年性剝削影片遭判刑。（資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，更因擁有大量未成年性剝削影片而遭判刑，日前被目擊一家三口出遊享受天倫之樂，照片曝光後掀起討論，經營「異色檔案」頻道的YouTuber DK在8日拍攝影片怒轟黃子佼毫無悔意，別想復出，電視名嘴、公民教師黃益中也跳出力挺DK。

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黃益中8日晚間在臉書不滿強調「再說一次」，「黃子佼買了未成年性影像2259部，依《兒少性剝削條例》第39條第1項規定，持有兒童或少年之性影像，要處三年以下有期徒刑（舊法是處一年以下）；再依《刑法》第50、51條規定，我國採「一罪一罰」，依照犯罪件數論處，只是最後合併執行刑期不得超過30年。」

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經營「異色檔案」頻道的YouTuber DK怒轟黃子佼毫無悔意，別想復出。（翻攝自Youtube）

黃益中說，一審陳姓法官輕輕判黃益中8個月有期徒刑，這只是一罪，不是2千個罪，「黃子佼就該一罪一罰，一罪判一年的話，總共可以判2259年有期徒刑，合併執行關30年還便宜了他。」黃益中怒轟：「這種人就該關到死，竟然還肖想復出演藝圈。」

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