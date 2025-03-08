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張鈞甯醫療台詞全英文！認：從影以來最難演出

張鈞甯在《化外之醫》飾演精神外科醫師，為熟練手術下了許多努力。（公視提供）張鈞甯在《化外之醫》飾演精神外科醫師，為熟練手術下了許多努力。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯在公視新影集《化外之醫》飾演精神外科醫師，首集一開頭便有一場手術室重頭戲，她為了角色做了大量練習，除了外語，還需熟悉醫療術語與動作，加上所有醫療用語指令都必須以英文表達，讓她備感壓力，直呼：「這是從影多年來最難的演出之一！」

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張鈞甯與連炳發搭檔的「化外雙俠」在手術室的重頭戲，張鈞甯戲中因手抖由連炳發接手完成手術。這場戲為求真實，特地邀請專業顧問給予指導。張鈞甯更自豪在手術上的表現超越連炳發，「他的演出讓我覺得他真的很帥，但前期的部分是我完成的，他才能順利進行後面的手術。」

許安植（右）在《化外之醫》懷疑父親因醫療疏失離世，向連炳發追究責任。（公視提供）許安植（右）在《化外之醫》懷疑父親因醫療疏失離世，向連炳發追究責任。（公視提供）

而許安植飾演的檢察官，懷疑心愛的父親因醫療疏失離世，向張鈞甯和連炳發追究責任。許安植表示為了呈現對立感，她總是保持不說話的「撲克臉」，結果被朋友提醒「面相變了」，讓她感慨人果然是相由心生。張鈞甯也大讚她讓自己完全入戲：「我有怕妳！」

張鈞甯（後排左）在《化外之醫》帶兒子到工作醫院認識搭檔蔡亘晏（後排右）和連炳發（前）。（公視提供）張鈞甯（後排左）在《化外之醫》帶兒子到工作醫院認識搭檔蔡亘晏（後排右）和連炳發（前）。（公視提供）

此外，劇中演員們在戲裡外都需要用多國語言溝通，大家背台詞時直呼吃不消，夏騰宏坦言差點被考倒，有許多印尼話和越南語台詞是「現學現賣」，必須在拍攝現場和外籍演員學習後立刻融入演出，連擁有超強語言能力的楊一展都佩服夏騰宏背台詞的功力，「我只需要把台式英文講好就行了，他（夏騰宏）演這個角色真的不容易！」

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