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王子投資6副業「許願40歲前成家」 鬆口《哪裡怕》第二季進度

王子希望能在40歲前成家立業。（FKYB提供）王子希望能在40歲前成家立業。（FKYB提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「王子」邱勝翊今現身台南新光三越出席旗下包包品牌FKYB活動，手握6項副業的他分享自己有手機焦慮，不過還能適應遠距工作，也希望能在40歲前成家立業。

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35歲的王子近來在《來吧！哪裡怕》展現活潑的一面，透露自己是牡羊座又是E人，所以私下其實沒有太多偶像包袱，還趁機替品牌打廣告，「我現在要放下偶包，拿起FKYB包包。」反應機靈；至於節目是否有第二季？他鬆口正在籌備中，也提到其實很擔心有些孩子看節目會有樣學樣，「我有個朋友的兒子，看到我們在節目上體驗泰國著名的『打臉增運』，就在學校與同學互打臉。」所以這方面會再做調整，還笑說：「這些小孩應該不太會相信我們之前是偶像團體，應該是搞笑團體吧！」

談到偶像包袱，王子被問到是否敢在大街上與另一半接吻？他害羞說牽牽小手可以，接吻的話沒嘗試過，但應該不會做；不過他說看到身旁棒棒堂夥伴們都已成家立業，自己也想在40歲以前邁入人生下一個階段，笑說：「本來想說33歲，結果35、38歲一直延後。」也說自己前10年都在工作，現在想要多踏出戶外體驗生活。

王子目前手上有6個副業，除了包包外還有內褲、手機殼、電動牙刷、葉酵素，接下來會再推出面膜品牌，坦言有時會有手機焦慮，因為工作上許多決策都需經過他的決定，其他人才能進行後續步驟，不過現在的他其實還滿適應遠距工作，因為照常還是能出門旅遊，只是就沒有固定休假日。

談及王大陸近期因逃兵引發教唆傷害案，王子透露2人私下不熟，只有一起打過幾次籃球，至於對方球品如何？他說：「跟我們一起打球的，球品都不會太差。」坦言看到新聞時有些震驚，但沒詳讀細節所以不太了解。

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