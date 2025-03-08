藝起發光挺過風波！宋逸民揭當年「沉默原因」

左起為吳東諺、宋逸民、陳維齡、白家綺和張文綺。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕基督教教會「藝起發光」昨晚舉辦感恩餐會，創辦人宋逸民和愛妻陳維齡透露這是近5年來首度邀請媒體，現場眾星雲集，宋達民、張文綺、林道遠、唐振剛、楊蒨時、李又汝、小薰、吳東諺與白家綺等藝人都蒞臨現場及參與演出。

藝起發光2年多前捲入爭議，宋逸民坦言當初之所以選擇保持沉默，是因為無論怎麼回應都可能會傷害到某些人，「我們給回應的時間確實太慢，一開始就是覺得，怎麼講都會傷害到人。」

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藝起發光昨晚舉辦感恩餐會。（藝起發光提供）

宋逸民認為公眾人物可受公評，所以必須謹言慎行，未來將專注更多正向的事務，並與愛妻持續低調投身公益，畢竟為善不欲人知，善行無需張揚，「以前我們本來就有做，只是從不對外宣揚。」他說透過帶領藝人教友投身公益，能讓他們展現自身價值並獲得成就感。

宋逸民上台分享。（記者侯家瑜攝）

宋逸民當年因風波影響了健康與身心狀態，如今走過低潮，逐步恢復，笑說當時才67公斤，現在已吃胖到70公斤；至於與藝人的相處方式，他笑說現在更懂得拿捏分寸，會給予對方更多空間，並在適當時機收手，也坦言自己與師母仍在學習如何更妥善地處理各種事情。

夫妻倆攜手走過風波，被問到感情是否有變好？陳維齡說2人感情一直都很好，這句話也瞬間觸動了宋逸民的心，他真情流露地說：「我沒有她不行，我當時出來做牧師、服事，完全沒有賺錢，賺錢就變成她的工作。」坦言教會能夠順利建立，大部分要歸功於愛妻的支持與付出，「她在各方面都給予很多的幫助與陪伴，所以我現在很尊敬她。」

宋逸民（左）感性告白陳維齡。（藝起發光提供）

陳維齡也有感而發說：「很感謝老公，帶我走了一條蒙福之路，以前我們總想著有沒有接到通告、有沒有接到戲，現在只在乎有多少人信耶穌，有多少人得救，我的服事幫助到多少人。」

餐會中，吳東諺與白家綺帶領整個教會近50位藝人開場大敬拜；橫跨房仲業的林道遠、楊蒨時也接力演唱詩歌；周子寒、胡藝芬、陳宇風、莊蕙如、李柏翰、鄧廣福合力帶來經典民歌，讓現場回味無窮；張文綺、唐振剛等教友也特別演出爆笑福音劇「當影后遇到角頭」，包括小薰跟李又汝都參演，和多次入圍金鐘女主角及最有潛力的新人楊富江一起飆戲，張文綺更首次反串角頭老大，搞笑的演出擦出不少火花。

張文綺首次反串角頭老大，搞笑的演出擦出不少火花。（記者侯家瑜攝）

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